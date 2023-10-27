Бронзовый призер ОИ Швед стал игроком китайского баскетбольного клуба «Шаньси Лунгс»

Как сообщает пресс‑служба клуба, 34‑летний Швед прибыл с семьей в Китай накануне, 26 октября.

— После подачи регистрационных документов в Китайскую баскетбольную ассоциацию (CBA) и прохождения проверки он будет представлять мужскую баскетбольную команду в новом сезоне, — говорится в сообщении клуба. Последним клубом Шведа был московский ЦСКА, который он покинул летом текущего года. Швед является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы‑2011. В составе ЦСКА защитник стал четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги.

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