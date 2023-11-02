Брат убитой в Израиле Шани Лук отказался мстить за сестру

. Началось очередное обострение палестино-израильского конфликта. Первыми жертвами нападения стали участники музыкального фестиваля в приграничном городе, расположенном рядом с сектором Газа. По злой иронии судьбы, фестиваль проводился в знак мира между двумя враждующими народами. В первые часы атаки погибли сотни мирных жителей, десятки взяты в заложники.

Среди жертв нападения ХАМАС была 22-летняя немецкая гражданка Шани Лук. Ужасное видео, на котором ее изуродованное тело находилось в кузове автомобиля палестинских боевиков, вызвало шок в мире. Однако никто не переживал сильнее, чем ее родные и близкие.

"Я никогда не предполагал, что увижу свою сестру в таком состоянии, - сказал ее брат Амит. - В тот момент вся наша семья рухнула. Это было ужасно видеть этот акт жестокости... ХАМАС плевал на нее, как будто она была ничто". headtopics.com

Последний раз Амит разговаривал с сестрой именно в тот трагический день. Шани пыталась спастись, но в то же время просила родных не беспокоиться. Подробности ее смерти до сих пор остаются неясными. Семья полагает, что ее автомобиль могли атаковать боевики, когда она пыталась сбежать, смерть наступила мгновенно. По словам представителей Министерства иностранных дел Израиля, девушку убили с особой жестокостью.

Амит рыдает, вспоминая свою погибшую сестру. Долгие три недели он и его родители надеялись на чудо - на то, что слухи о спасении Шани — это правда. Ведь была информация, что она жива и находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. headtopics.com

Несмотря на горе, постигшее семью Лук, Амит не помышляет мстить."Потому что ненависть лишь усугубляет цикл насилия", - считает юноша. Он хочет помнить только то, каким светлым и добрым человеком была Шани."Она любила музыку, татуировки. Она была настоящим художником внутри... Ее артистичность проявлялась в способе общения и движениях. Она была как чистый ангел", - вспоминает Амит.

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