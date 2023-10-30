Брандл сделал категоричное заявление по поводу будущего Переса в «Ред Булл» в 2024 году

всё ещё будет в команде в следующем году. Ранее различными экспертами и инсайдерами сообщалось, что «Ред Булл» может уволить Переса после нынешнего сезоне. Действующий контракт Серхио рассчитан до завершения будущего чемпионата.

«В целом если бы мне пришлось ставить на это деньги прямо сейчас, я бы сказал, что в следующем году он будет в «Ред Булл». Такова моя позиция в данный момент», — приводит слова БрандлаРанее сообщалось, что положение Переса сейчас выглядит как «очень тревожное», а его место в австрийской команде на 2024 год под угрозой.

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