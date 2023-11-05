Бразильский боец одержал победу в смешанных единоборствах

Согласно опубликованным судейским запискам, один из судей посчитал результат 29:28 в пользу бразильца, а двое других ничью — 28:28. Ранее Фахретдинов одержал 23 победы и потерпел одно поражение в смешанных единоборствах. На счету дос Сантоса 24 победы и одно поражение. В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис. В соглавном бою бразилец Габриэль Бонфим встретится с представителем Дании Николасом Далби.

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