Бразильский клуб сделал предложение Дзюбе

Президент бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе» Ари сделал предложение о трансфере нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе. Об этом сообщает «РБ Спорт». «Артем, делаю тебе официальное предложение — переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из 'Локомотива'! Будем зажигать вместе, как в 'Спартаке' в 2010 году.

Я и ты — лучшие нападающие России», — заявил Ари. Он также подчеркнул, что предлагает Дзюбе играть за его команду бесплатно. Ари играл за «Спартак» с 2010 по 2013 год. В 2018-м бразилец получил российский паспорт. Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

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