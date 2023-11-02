Бородюк: согласен с Мостовым — у тренера должна быть за спиной игровая практика

«Согласен. Прежде чем стать тренером, ты должен пройти раздевалку. За спиной должна быть игровая практика. Необязательно на топ-уровне — может быть достаточно даже Второй лиги. Это действительно важно. Если ты играл в футбол, то имеешь определённое понимание.

А у нас сейчас другая тенденция: если ты хорошо разбираешься с компьютером и складно говоришь на публике, уже можешь тренировать. Я согласен с Александром Мостовым, считающим, что у тренера должна быть за спиной игровая практика», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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