Бородюк: Добровольскому нужно разобраться с паспортом. Он гражданин РФ или Молдавии?

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший нападающий «Динамо» и сборной СССРпрокомментировал жалобы коллег по золотой олимпийской сборной о том, что их забыли в стране.

«Это нормальное явление. У каждого поколения свои кумиры. Но я бы не сказал, что нас забыли. Есть пенсии, за которые мы очень признательны и благодарны. Добровольскому не платят? Игорю нужно разобраться со своим паспортом. Непонятно, он гражданин России или Молдавии. Я не знаю всех нюансов, но пенсию платят только гражданам РФ», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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Бородюк: Добровольскому нужно разобраться со своим паспортом. Он гражданин РФ или МолдавииОлимпийский чемпион 1988 года, бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк прокомментировал жалобы коллег по золотой олимпийской сборной о том, что их забыли в стране. Прочитайте больше ⮕

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