Бородюк: откуда у руководителей наших клубов такой пиетет перед иностранными тренерами?

Олимпийский чемпион 1988 года«В нашем футболе много управленцев, которые любят футбол, переживают, стараются и вкладываются — огромный респект таким людям. Но есть те, для кого футбол — это временная работа, а не дело всей жизни. Есть тренеры, которые непонятно откуда приглашаются — у всех появляются вопросы.

Я не знаю, как это можно объяснить. Мы обсуждаем это с бывшими игроками — сами не понимаем. К сожалению, такое явление есть в футболе. Наверное, у них какие-то суперагенты или управленцы клубов видят качества. Приглашение Клотета в «Торпедо»? Я не думал об этом. Мне неинтересна эта тема», — рассказал Бородюк в беседе с корреспондентом Егором Кабаком.

Сейчас в РПЛ одновременно работает четыре иностранных специалиста: Гильермо Абасклаль («Спартак»), Давид Деограсия («Оренбург»),

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