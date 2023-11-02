Бородюк: главное, чтобы сами игроки «Краснодара» понимали, где они находятся

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР«На данный момент достаточно хорошо выглядит «Краснодар». Пожелаю ему успешно пройти этот сезон, потому что у них для этого всё есть. Главное, чтобы сами игроки понимали, где они находятся.

Неплохо выглядят «Крылья Советов», но им может не хватить менталитета победителя, который есть у «Зенита», — рассказал Бородюк в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаковым. «Зенит» становится чемпионом России последние пять лет (с 2018 по 2023 год). Последним чемпионом до питерской команды становился московский «Локомотив» (сезон-2017/2018).

После 13 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 26 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (28 очков).

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Бородюк: ЦСКА остро нуждается в трансферах, а в «Спартаке» каждый раз скандалыБывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк поделился впечатлениями о выступлении московских клубов. Прочитайте больше ⮕

Бородюк: откуда у руководителей наших клубов такой пиетет перед иностранными тренерами?Олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк высказался о большом количестве тренеров-иностранцев в России. Прочитайте больше ⮕

Ловчев: от «Краснодара» ждал большего, а главное преимущество ЦСКА — Владимир ФедотовВетеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе ПФК ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром». Прочитайте больше ⮕

У 12 спортсменок отобрали мировые рекорды. Безумный конфуз в отборе на ОлимпиадуСпортсменки не понимали, почему идут так быстро. Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС заявили, что туннели в Газе построены для защиты от авиаударовЧлен политбюро движения также заявил, что в соответствии с Женевской конвенцией Израиль должен предоставлять все необходимое жителям Газы, 'пока они находятся под оккупацией' Прочитайте больше ⮕

Игроки «Интер Майами» поздравили Месси с «Золотым мячом», вручив форварду золотистую восьмерку с их автографамиИгроки встали вокруг 36-летнего аргентинца и поздравили его с наградой. Прочитайте больше ⮕