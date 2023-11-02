Бородюк: Добровольскому нужно разобраться со своим паспортом. Он гражданин РФ или Молдавии

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший нападающий «Динамо» и сборной СССРпрокомментировал жалобы коллег по золотой олимпийской сборной о том, что их забыли в стране.

«Это нормальное явление. У каждого поколения свои кумиры. Но я бы не сказал, что нас забыли. Есть пенсии, за которые мы очень признательны и благодарны. Добровольскому не платят? Игорю нужно разобраться со своим паспортом. Непонятно, он гражданин России или Молдавии. Я не знаю всех нюансов, но пенсию платят только гражданам РФ», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

В Кремле оценили визит Макрона в КазахстанПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан, где он встретился со своим коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Прочитайте больше ⮕

Телеведущая Кудрявцева о муже-хоккеисте: он считает, что я обезьяна с гранатойТелеведущая Лера Кудрявцева рассказала о взаимоотношениях со своим мужем, хоккеистом Игорем Макровым. Прочитайте больше ⮕

Валерия Гай Германика объявила о разводе с мужемРоссийский кинорежиссер Валерия Гай Германика объявила о расторжении брака со своим мужем, бизнесменом Денисом Молчановым Прочитайте больше ⮕

Бородюк: с Испанией на Евро-2008 нужно было сыграть по-другомуБывший тренер сборной России Александр Бородюк предположил, реально ли было реально обыграть национальную команду Испании на Евро-2008. Прочитайте больше ⮕

Бородюк: околофутбольные специалисты могут задурить мозги своими технологиямиИзвестный тренер Александр Бородюк поделился наблюдениями о современном российском футболе. Прочитайте больше ⮕

Бородюк: ЦСКА остро нуждается в трансферах, а в «Спартаке» каждый раз скандалыБывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк поделился впечатлениями о выступлении московских клубов. Прочитайте больше ⮕