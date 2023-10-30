Боррель заявил, что Испания может принять мирную конференцию по Ближнему Востоку

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что этот конфликт вынуждает международное сообщество "политически взять на себя обязательство" сделать реальным решение о сосуществовании двух государств
МАДРИД, 30 октября. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о возможности проведения в Испании международной мирной конференции, чтобы попытаться найти путь урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.26 октября власти королевства предложили созвать такую встречу через шесть месяцев.
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