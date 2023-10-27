Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 2024 года станет ведущим авторской программы на телеканале GB News. Об этом он сам рассказал зрителям телеканала.

Отмечается он представит программу, которая «продемонстрирует силу Британии по всему миру». Также он примет участие в освещении парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся в 2024 году.До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в эфире украинского телеканала «Рада», что остается русофилом и восхищается русской культурой.

Ранее Джонсон заявлял, что Запад должен проявить политическую силу воли и принять Украину в НАТО без условий и как можно скорее.

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