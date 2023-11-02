Бородина захотела остаться в Таиланде

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию снимков из Таиланда. На них звезда позирует в купальнике на фоне пальм и воды.«Тай прекрасен своей простотой. Сюда нет смысла набирать красивые наряды, потому что будешь ходить в одних шлепках и шортах. Зато природа тут невероятная. Я думала, в чужой стране я не смогу просидеть так долго.

Но нет, прошел уже месяц, а я не хочу уезжать. Рыбы мы такие сначала можем долго ныть, а потом нас за уши не оттащить», — написала Бородина.В сентябре Бородина ответила на обвинения в отсутствии патриотизма. Один из пользователей Instagram спросил звезду, почему та ездит на отдых в Турцию и Дубай, а не в Сочи и Крым, если она патриотка своей страны. Телеведущая предложила собеседнику завести тетрадь, в котором тот будет вести подсчеты, куда она летала.

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