Бондарев: в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. В бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева Олега Царева стреляли по указанию Службы безопасности Украины (СБУ), пытаясь ликвидировать, написал сенатор Виктор Бондарев в своем Telegram-канале. По его словам, это террористическое нападение на общественного и политического деятеля.

«Ему, как и Захару Прилепину (который, Слава Богу, остался жив), Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину (которые были убиты), неоднократно поступали угрозы с украинской стороны», — написал Бондарев.

Неизвестный преступник дважды выстрелил в Царева у его дома в Ялте. Депутата в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Симферополе. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял aif.ru, что Царев регулярно получал угрозы с 2014 года. Царев публично защищал интересы спецподразделения милиции Беркут и МВД, заступался за русскоязычное население Юго-Востока Украины и Крыма. Оцените материал Оставить комментарий (0) headtopics.com

Прочитайте больше:

aifonline »

Сенатор Бондарев: Покушение на Царева произошло по указанию СБУПокушение на экс-депутата Рады Украины Олега Царева произошло по указанию СБУ, — заявил сенатор Виктор Бондарев Прочитайте больше ⮕

В Запорожье рассказали о состоянии экс-депутата рады ЦареваПредседатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале , что в бывшего народного депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева стреляли. Прочитайте больше ⮕

В Ялте выстрелили в экс-депутата Верховной рады Олега Царева, принявшего российскую сторону. Его состояние...В бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева стреляли, сообщает представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов. Прочитайте больше ⮕

Рогов: В экс-депутата Рады Царёва стреляли, он находится в реанимацииБывший депутат Верховной рады, пророссийский политик Олег Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Об этом в телеграм-канале рассказал председатель движения 'Мы вместе с Россией' Владимир Рогов. По его словам, в Царёва стреляли. Прочитайте больше ⮕

Родные Олега Царева подтвердили, что в него дважды стрелялиНеизвестный преступник дважды выстрелил в депутата. Прочитайте больше ⮕

ФСБ завела уголовное дело по факту покушения на Олега ЦареваНеизвестный преступник выстрелил в Царева в ночь на 27 октября. Прочитайте больше ⮕