Больница в Газе осталась без электричества из-за нехватки топлива для генератора

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Главный электрогенератор индонезийской больницы, расположенной на севере сектора Газа, был отключен из-за нехватки топлива. Об этом, как сообщает иранское агентство"Сотни пациентов и раненых в индонезийской больнице в секторе Газа находятся в опасности, поскольку главный генератор учреждения выведен из эксплуатации. Если топливо, необходимое для больницы, не будет предоставлено , мы столкнемся с катастрофой", - указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что индонезийская больница, как и часть других медицинских учреждений в секторе Газа, столкнулась с резким дефицитом горючего для генераторов из-за запрета властей Израиля на ввоз топлива в анклав.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ТАСС »

Число погибших в секторе Газа из-за конфликта с Израилем достигло 8525В Минздраве Газы сообщили, что электрогенераторы в двух больницах региона остановятся из-за дефицита топлива. Прочитайте больше ⮕

СМИ: турецкая больница в Газе перестала работать из-за ударов ИзраиляПо данным Palestine TV, медучреждение специализировалось на лечении онкологических заболеваний Прочитайте больше ⮕

Forbes: ВСУ собирают танки-Франкенштейны из деталей подбитых машинУкраинские военные вынуждены собирать танки из деталей подбитых машин из-за острой нехватки техники Прочитайте больше ⮕

Военная хроника: ВСУ изменили тактику на Запорожском направленииВСУ изменили тактику на Запорожском направлении из-за нехватки артиллерийских снарядов, сообщает Военная хроника. Прочитайте больше ⮕

CNN: ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступленияКорреспондент CNN Нил Хауэр в социальных сетях заявил, что в Вооруженных силах Украины полагают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов Прочитайте больше ⮕

Израиль атаковал турецкую больницуБольница палестино-турецкой дружбы в Газе подверглась израильской бомбардировке. Об этом сообщает Минздрав Палестины. Прочитайте больше ⮕