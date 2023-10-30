Большая игра. Часть 1. Выпуск от 30.10.2023

В России отмечается День моряка-надводника.Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китай для участия в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный требует срочно созвать ставку и вывести группировку ВСУ из Авдеевки в связи со сложной обстановкой на этом участке фронта. Израильская армия приступила ко второму этапу войны в секторе Газа, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в отсутствии реакции на гибель детей в Газе.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что Вашингтон не намерен отправлять свои войска в зону палестино-израильского конфликта. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подтвердил, что помощь Израилю и Украине будут рассматривать отдельно. headtopics.com

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