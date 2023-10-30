"Западная" группировка отразила девять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки и Тимковки в Харьковской области. Еще две атаки отбиты группировкой"Центр" в Донецкой народной республике.

Как сообщили в Министерстве обороны России, суточные потери украинских военных на купянском направлении включили девять десятков солдат, пять боевых машин пехоты и автомобилей. Еще семь десятков единиц живой силы и три пикапа неприятеля уничтожены на краснолиманском направлении. 70 украинских военных, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, пушка "Гиацинт-Б" ликвидированы за минувшие сутки на херсонском направлении.

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