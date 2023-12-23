Более 700 крытых катков в России

На данный момент в России более 700 крытых катков. У молодежи становится все больше возможностей для вовлечения в спорт, в хоккей. Шаг за шагом движемся к стратегической цели – чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры каждого человека. Важно, что через хоккей мы воспитываем патриотов своей страны, людей, готовых работать сообща в едином направлении, добиваться успехов в составе команды





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