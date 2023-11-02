Бой российского Гладиатора и феерия бразильского Хабиба. Где смотреть UFC Fight Night 231

возвращается после поражения от Шона Стрикленда. Его новым соперником станет Кайо Борральо, который идёт на серии из четырёх побед в UFC. Армен Петросян встретится с Родолфу Виейрой. Новоиспечённый 15-й номер рейтинга полусреднего весаПрямая трансляция турнира UFC Fight Night 231

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 231 с главным боем Жаилтон Алмейда – Деррик Льюис можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.UFC Fight Night 231: российский десант в Сан-Паулу и бой бразильского Хабиба. LIVEО подготовке к предстоящему поединку с Залески рассказал сам Фахретдинов, который идёт на внушительной победной серии.

«Хорошо, готовимся, всё прекрасно. Тепло ли в Майами? Вы спросите лучше, когда мы в последний раз на улице были. Тренировки – сон — тренировки – сон. Можем себе позволить раз в неделю выйти куда-нибудь. А так, целыми днями сидим дома. Ну, у меня всегда такая подготовка. Всегда стараюсь с таким подходом двигаться. Разбираем соперника, не забываем про свои сильные и слабые стороны», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным. headtopics.com

Элизеу топовый боец и выкладывается на все сто. Оцениваю этого соперника очень достойно и считаю его лучшим вне списка топ-15 в полусреднем весе. Если бы не его двухлетняя дисквалификация, он был бы явно выше», – сказал Фахретдинов.

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