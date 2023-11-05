Бой Девина Хейни и Реджиса Прогрейса состоится 10 декабря в Сан-Франциско. Гарсия считает, что Хейни одержит победу, но признает, что Прогрейс может выиграть, если бой пройдет на встречных курсах. Хейни победил Ломаченко в своем последнем бою, вызвав споры. Прогрейс завоевал титул в ноябре 2022 года, победив Зепеду нокаутом в 11-м раунде.

Россия Последние новости Прочитайте больше: CHAMPIONAT »

:

CHAMPIONAT: Райан Гарсия дал прогноз на бой Девина Хейни и Реджиса ПрогрейсаЗвёздный американский боец Райан Гарсия высказался о предстоящем поединке за титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между соотечественниками Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 KO) и Девином Хейни (30-0, 15 KO), который состоится 10 декабря в Сан-Франциско (США).

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPIONAT: «Боруссия» Д — «Бавария»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляциюСегодня, 4 ноября, состоится встреча 10-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией».

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Менеджер анонсировал реванш Ивана Емельяненко и Юрия Рябого: «Их бой был интереснее, чем поединок Фьюри и Нганну»«Бой Вани и Рябого наделал много шума и оставил определенные вопросы после его исхода.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPIONAT: Драки в хоккее — отдельный вид искусства. Но никакой грязи быть не должноБой между Зинченко и Вербой получился честным, однако концовка оказалась смазанной.

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Бой Фьюри и Нганну продал 10 тысяч платных трансляций (Мельцер)Об этом сообщил журналист Дейв Мельцер.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPIONAT: «Локомотив» — «Спартак»: когда пройдёт матч РПЛ, где смотреть, где купить билетыВ 14-м туре Российской Премьер-Лиги состоится матч между «Локомотивом» и «Спартаком».

Источник: championat | Прочитайте больше »