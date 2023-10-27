Бой Чурчаева и Галимова на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» завершился вничью

Асбаров – о драке с участием Чурчаева в Москве: «Половина сидящих на этих конференциях – дикари. Они могут кого-то воткнуть ради хайпа и сделать инвалидом»Чурчаев говорил, что за это выступление ему заплатили огромный гонорар. Поздравляю, если это так. Получить за спарринг/договорняк 10 миллионов+ - это круто.

Боксер Кевин Джонсон – о Тайсоне Фьюри: «Хорошо знаю его, мы жили вместе и пели песни. Он – один из величайших в истории» Боксер Перетятько – о бое с Чисорой: «Считал себя победителем, потому что прошел всю дистанцию с таким панчером и не упал»

РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

Прочитайте больше:

sportsru »

Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьейБой мастера спорта по боксу Шамиля Галимова по прозвищу «Пахан» и бойца MMA Шовхала Чурчаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» завершился ничьей. Трансляцию в ночь на 28 октября ведет телеканал РЕН ТВ.Ранее в этот день Галимов, заявил, что он «заточил свои навыки» и задаст жару сопернику. Прочитайте больше ⮕

«Бойцовский клуб РЕН-ТВ»: Дацик – Романкевич, Чурчаев против Галимова и другие бои27 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», в главном событии которого подерутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Петр Романкевич. Прочитайте больше ⮕

Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов завершили поединок вничью27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве прошла битва между Шовхалом Чураевым и Шамилем Галимов, которая завершилась вничью. Прочитайте больше ⮕

Дацик — Романкевич: где смотреть онлайн бесплатно, кто фаворит, коэффициенты27 октября на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Прочитайте больше ⮕

Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич: во сколько бой, где смотреть прямую трансляцию27 октября на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Прочитайте больше ⮕

– Роман Романкевич: прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно27 октября на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Прочитайте больше ⮕