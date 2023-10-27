Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей

Бой мастера спорта по боксу Шамиля Галимова по прозвищу «Пахан» и бойца MMA Шовхала Чурчаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» завершился ничьей. Трансляцию в ночь на 28 октября ведет телеканал РЕН ТВ.24 октября Галимов пожелал Чурчаеву здоровья, так как в ближайшем поединке боксер собирается его «отнять». По мнению бойца, Чурчаев заблуждается, надеясь отправить его в нокаут в самом начале боя.

19 октября Чурчаев пообещал, что «поймает» челюсть Галимова. Он также показал на тренировке один из своих коронных приемов. В рамках нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» многократный чемпион Европы и мира в боевых единоборствах Вячеслав Василевский победил бойца ММА Максима Федорова. Также российский ММА-боец Иван Емельяненко одержал победу раздельным решением судей над бойцом микс-фрайта Юрием Рябым. Главным боем турнира станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича.

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