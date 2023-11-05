Бой между Фьюри и Усиком перенесен на 2024 год

Промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри сообщил, что бой между Фьюри и Усиком перенесен на начало 2024 года. Ранее было ожидание, что поединок состоится 23 декабря, однако Усик не готов выйти в ринг. В настоящее время Усик работает над промоматериалом для боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании.

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