Бойцы 'Хезболлах' атаковали пять израильских позиций на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против израильских войск на границе с Ливаном, в ходе которой были поражены пять военных позиций., говорится, что шиитские бойцы выпустили по ним противотанковые ракеты. Наибольший урон нанесен командно-наблюдательному пункту в Садехе, где выведено из строя техническое оборудование, и армейским казармам в Зераите и Мискаваме. О потерях в рядах израильтян сведений не приводится.

Как подчеркивается в тексте, "удары бойцов исламского сопротивления последовали в ответ на обстрел израильской артиллерией колонны ливанской армии в окрестностях поселка Айтрун". По сведениям агентства, в ходе этой атаки, произошедшей в первой половине дня, никто из ливанских военнослужащих не пострадал.

Военно-информационная служба "Хезболлах" ранее сообщила, что в пятницу в боестолкновениях на юге Ливана погибли три шиитских бойца. Всего с начала военной эскалации на ливано-израильской границе 8 октября вооруженное крыло "Хезболлах" потеряло 54 бойца. headtopics.com

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