Бойцы спецназа «Осман» пресекают попытки украинских боевиков перейти в наступление на рубеже Работино — Вербовое. Новости. Первый канал

Почти два десятка атак украинских формирований за эту неделю отразили российские военные на Запорожском фронте. Один из важнейших рубежей — Работино-Вербовое.

Там вместе с другими подразделениями держит позиции спецназ «Осман» 58-й армии Южного округа. Украинские боевики днем и ночью пробуют нашу оборону на прочность, но наши ребята всегда на шаг впереди.

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