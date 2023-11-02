Бойцы 'Хезболлах' утверждают, что сбили БПЛА Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/.

Вооруженные отряды шиитской организации "Хезболлах" утверждают, что сбили в районе ливано-израильской границы беспилотник израильской армии ракетой класса "земля - воздух". Об этом сообщила газета

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