Бойца Hardcore Кирилла Самброса задержали с неизвестным веществом

Боец Hardcore FC, выступающий в полусредней и средней весовой категории,Сообщается, что ночью у дома на Шмитовском проезде полиция остановила такси, в котором находился 25-летний Самброс. Парень немного нервничал, его решили досмотреть и не ошиблись — при себе у Кирилла оказался сверток с неизвестным веществом. Сверток отправили на экспертизу.

Боец Hardcore FC, выступающий в полусредней и средней весовой категории,Сообщается, что ночью у дома на Шмитовском проезде полиция остановила такси, в котором находился 25-летний Самброс. Парень немного нервничал, его решили досмотреть и не ошиблись — при себе у Кирилла оказался сверток с неизвестным веществом. Сверток отправили на экспертизу.

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Российского бойца ММА задержали с неизвестным веществомБойца Hardcore Fighting и участника бойцовской лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса задержали с неизвестным веществом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о задержании спортсмена из кулачных боев с неизвестным веществомРоссийского спортсмена Кирилла Самброса, выступающего в организующем кулачные бои промоушене Hardcore Fighting, задержали в Москве с неизвестным веществом. Полицейские ночью у дома на Шмитовском проезде остановили такси, в котором ехал 25-летний Самброс. Спортсмен нервничал, поэтому правоохранители его досмотрели. Прочитайте больше ⮕

Стал известен следующий соперник Тимура НикулинаРоссийский боец Тимур «Архангел» Никулин 6 ноября в Сочи проведёт боксёрский поединок в полутяжёлом весе против Кирилла Самброса. Прочитайте больше ⮕

Shot: экс-футболист сборной России Бугаев задержан с полкило мефедронаTelegram-канал Shot сообщил, что в Краснодаре полицейские задержали бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева с наркотическим веществом Прочитайте больше ⮕

Транспортные полицейские задержали мужчину, с палкой напавшего на прохожегоТранспортные полицейские задержали мужчину, с палкой напавшего на прохожего Прочитайте больше ⮕

Бойца UFC задержали за опасное вождениеАмериканский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис был арестован за опасное вождение в Хьюстоне, Об этом сообщает MMA Fighting . Прочитайте больше ⮕