Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили бронеавтомобиль американского производства Humvee, принадлежащий ВСУ, на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий ВС РФ в разговоре с агентством рассказал, что броневик, прибывший на позиции ВСУ, обнаружили разведчики. На кадрах, которые публикует агентство, видно, как боеприпас наносит удар по Humvee.

Многие западные эксперты признали, что «Ланцеты» являются серьезной угрозой для ВСУ. В частности, об этом говорил экс-разведчик США Скотт Риттер. Кроме того, Минобороны Великобритании заявило, что «Ланцеты» – это один из лучших типов оружия, применяемых в зоне СВО. headtopics.com

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