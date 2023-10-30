Боевое крыло ХАМАС поразило израильский бронетранспортер

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило о нанесении удара по израильскому бронетранспортеру на востоке города Газа.Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Бригад Иззэддина аль-Кассама", члены группировки поразили бронетранспортер ВС Израиля с помощью снаряда "Аль-Ясин-105".

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.

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