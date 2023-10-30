Боевое крыло ХАМАС заявило о пуске ракет в направлении израильской Беэр-Шевы

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» 30 октября сообщило о пуске ракет в направлении израильского города Беэр-Шева.

«Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракетный залп по оккупированной Беэр-Шеве в ответ на удары по мирным жителям», — сообщила группировка в своем Telegram-канале. Незадолго до этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о вступлении своих сухопутных сил в прямое столкновение с боевиками ХАМАС по мере продвижения в секторе Газа, а также ликвидации за последние несколько часов четырех высокопоставленных командиров палестинского движения.

Время и деньги: чего будет стоить война для израильской экономики Сколько продлится кризис, никто не знает, но каждый его день оценивается дорого Ранее в понедельник издание Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщило, что на подступах к Газе замечены танки ЦАХАЛ. Израильская армия постепенно продвигается в анклаве, расширяя наземную операцию. Также ЦАХАЛ заявила, что за последние несколько дней конфликта военные нанесли удары более чем по 600 объектам ХАМАС. headtopics.com

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение ХАМАС и освобождение заложников. Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что военная операция в Газе займет продолжительное время и потребует терпения. Он добавил, что члены ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от потерь, которого никогда не испытывали ранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. headtopics.com

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