Боевое крыло ХАМАС заявило о новом обстреле Ашдода

КАИР, 30 октября. /ТАСС/.

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об очередном ракетном обстреле израильского города Ашдод.Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.

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