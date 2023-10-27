Бобровникова о возможном возобновлении карьеры: «Тренер говорит: чуть‑чуть в форму придешь, и давай заявим тебя. Но, мне кажется, нет смысла»

Клубы из Беларуси могут войти в РПЛ и другие российские лиги – «практически по всем видам». Об этом заявил министр спорта РФ

Представитель МИД Михаил Корев: «Ряд стран навязывают бойкот российскому спорту. Это бессмысленно как со спортивной, так и с политической точки зрения»

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