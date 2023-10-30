Блокбастер «По щучьему велению» собрал 409 млн рублей за первые выходные проката

Семейный фильм-сказка «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского за прошедшие выходные возглавил российский кинопрокат, собрав 409 млн рублей. Об этом 30 октября говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Так, за четыре дня — с 26 по 30 октября — количество посмотревших фильм превысило 1,4 млн. человек. Из 409 млн сборов — 400,8 млн рублей пришлось на Россию, остальные 8,6 млн — на СНГ. Сюжет фильма рассказывает историю Емели, поймавшем говорящую щуку. Рыба предлагает выполнить три его желания, два из которых герой фильма пускает на ветер, а третье решает приберечь. В фильме Емеля пытается добиться руки царской дочери Анфисы, а щука всячески ему в этом помогает. Вместе они проходят огромное количество испытаний и встречают много удивительных существ, чтобы понять, что настоящее счастье — быть с тем, кого любишь.

Ранее, 18 октября, на премьере фильма актер Никита Кологривый, исполнивший главную роль в фильме, рассказал «Известиям» о простом нраве Емели. Главный герой умеет бороться с проблемами улыбкой, а также имеет любовь к жизни. Мила Ершова, исполнившая роль волшебной щуки, которая в какой-то момент превращается в красавицу Василису, отметила, что ее героиня получилась «хитрой и с характером». headtopics.com

В сказку попасть: как прошла премьера фильма «По щучьему велению» В прокат картину выпускает дистрибьютер НМГ «Кинопрокат» Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению» еще 12 сентября. Сказку снимали весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске и окрестностях.

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