Блогеру Шабутдинову предъявлено восемь обвинений по статье о мошенничестве

Шабутдинова обвинили в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Как утверждает прокуратура, Шабутдинов вместе с соучастниками от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», «из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление» о возможности предпринимательской деятельности и получения высокого дохода с помощью его образовательных программ.
По версии следствия, это не соответствовало действительности. «Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс рублей до 1,9 млн рублей», — утверждает прокуратура. Накануне стало известно, что против блогера Аяза Шабутдинова, задержанного в Москве, возбудили уголовное дело о мошенничестве. 32-летний Шабутдинов называет сам себя «основателем технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names», инвестором и миллиардером. В 2013 году Шабутдинов вместе с партнером запустил сеть кофеен Coffee Like. В 2018 году он продал свою долю. В своем телеграм-канале Шабутдинов продает курс «про продвижение себя и бизнеса в соцсетях». В инстаграме у Шабутдинова более 1,9 млн подписчиков
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RT НА РУССКОМ: Блогеру Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничествеБлогер Аяз Шабутдинов стал обвиняемым по делу о мошенничестве, он задержан до решения суда по мере пресечения, сообщает его адвокат Никита Апаликов.
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