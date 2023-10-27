Блогерша с нулевым размером груди снялась в нижнем белье

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Канады снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенных кадрах 25-летняя активистка с нулевым размером груди предстала в кружевном нижнем белье насыщенного синего оттенка.

При этом девушка распустила длинные рыжие волосы, уложенные волнами, и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов. В том числе она повернулась к камере боком и показала особенности внешности, которые включали в себя растяжки на бедрах. «Бодипозитив распространяется на все типы телосложения, и каждый заслуживает того, чтобы быть уверенным в себе», — указала в подписи к фото Дао.

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