Блогера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 4 ноября. Там состоится заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения по делу о мошенничестве. Ранее в этот день ему было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество». Свою вину блогер не признал. По данным следствия, он оказывал некачественные образовательные услуги, стоимость которых начиналась от 250 тыс. рублей

. Как собщила прокуратуры Москвы, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Программы реализовывались от имени юридических лиц, однако представленные блогером данные не соответствовало действительности. Тонкости договора: блогера Аяза Шабутдинова проверяют на неуплату налогов Основателя «Like Центр» задержали, но пока в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги

Россия Последние новости Прочитайте больше: ИЗВЕСТИЯ »

:

LENTARUOFFİCİAL: Блогера-миллионника Шабутдинова доставили в судБлогера-миллионника Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения.

Источник: lentaruofficial | Прочитайте больше »

RT НА РУССКОМ: ТАСС: в Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничествеБлогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Источник: RT на русском | Прочитайте больше »

: СМИ: в Москве задержан блогер-миллионник Аяз ШабутдиновСиловики в Москве задержали российского блогера Аяза Шабутдинова, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Источник: | Прочитайте больше »

RT НА РУССКОМ: В МВД заявили о возбуждении дела о мошенничестве против блогера Аяза ШабутдиноваВ Министерстве внутренних дел России заявили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова.

Источник: RT на русском | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: На Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничествеСледственный Комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Аяза Шабутдинова по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: При обыске у блогера Аяза Шабутдинова нашли пачки с деньгамиПри обыске квартиры задержанного блогера Аяза Шабутдинова были найдены пачки с деньгами в сейфе

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »