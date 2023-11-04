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Блогера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд

Известия2 min.

Блогера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 4 ноября. Там состоится заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения по делу о мошенничестве. Ранее в этот день ему было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество». Свою вину блогер не признал. По данным следствия, он оказывал некачественные образовательные услуги, стоимость которых начиналась от 250 тыс. рублей. Как собщила прокуратуры Москвы, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Программы реализовывались от имени юридических лиц, однако представленные блогером данные не соответствовало действительности. Тонкости договора: блогера Аяза Шабутдинова проверяют на неуплату налогов Основателя «Like Центр» задержали, но пока в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги.

Блогера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 4 ноября. Там состоится заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения по делу о мошенничестве. Ранее в этот день ему было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество». Свою вину блогер не признал. По данным следствия, он оказывал некачественные образовательные услуги, стоимость которых начиналась от 250 тыс. рублей

. Как собщила прокуратуры Москвы, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Программы реализовывались от имени юридических лиц, однако представленные блогером данные не соответствовало действительности. Тонкости договора: блогера Аяза Шабутдинова проверяют на неуплату налогов Основателя «Like Центр» задержали, но пока в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги

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LENTARUOFFİCİAL: Блогера-миллионника Шабутдинова доставили в судБлогера-миллионника Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения.
Источник: lentaruofficial | Прочитайте больше »

RT НА РУССКОМ: ТАСС: в Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничествеБлогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.
Источник: RT на русском | Прочитайте больше »

: СМИ: в Москве задержан блогер-миллионник Аяз ШабутдиновСиловики в Москве задержали российского блогера Аяза Шабутдинова, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
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RT НА РУССКОМ: В МВД заявили о возбуждении дела о мошенничестве против блогера Аяза ШабутдиноваВ Министерстве внутренних дел России заявили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова.
Источник: RT на русском | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: На Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничествеСледственный Комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Аяза Шабутдинова по статье 159 УК РФ «Мошенничество»
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MKOMSOMOLETS: При обыске у блогера Аяза Шабутдинова нашли пачки с деньгамиПри обыске квартиры задержанного блогера Аяза Шабутдинова были найдены пачки с деньгами в сейфе
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