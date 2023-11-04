Блогера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 4 ноября. Там состоится заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения по делу о мошенничестве. Ранее в этот день ему было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество». Свою вину блогер не признал. По данным следствия, он оказывал некачественные образовательные услуги, стоимость которых начиналась от 250 тыс. рублей
. Как собщила прокуратуры Москвы, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Программы реализовывались от имени юридических лиц, однако представленные блогером данные не соответствовало действительности. Тонкости договора: блогера Аяза Шабутдинова проверяют на неуплату налогов Основателя «Like Центр» задержали, но пока в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги
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