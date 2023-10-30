Блиц-визит с геополитическим подтекстом: Шойгу в Пекине оценил международную обстановку

Какие же принципиальные положения Шойгу посчитал необходимым довести до сведения участников авторитетного форума по безопасности, тема которого «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности»?
Во-первых, он отметил, что «всё больше стран выступают за справедливое и устойчивое многополярное мироустройство». «Мы наблюдаем укрепление новых экономических и политических центров, которые готовы отстаивать свой суверенитет, национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни», - сказал Сергей Шойгу.
Эта тенденция, разумеется, не устраивает тех, кому комфортно существовать в условиях лишь одного полюса силы. Именно потому, США, «подчинив себе страны западного лагеря, сфокусировали их военно-политические ресурсы на задаче любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование». headtopics.com
Вашингтон, в частности, упорно проводил экспансию на восток, принимая в состав Североатлантического блока все новые и новые страны Центральной и Восточной Европы. «Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры», - объяснил Шойгу значение российской СВО.
Инструменты, которые используют США в борьбе с суверенными странами - ожесточенное давление, силовой прессинг, политико-экономическое удушение. Такая политика несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, которое чревато катастрофическими последствиями, предупредил Шойгу. headtopics.com
Пока же США и НАТО в противоборстве с Россией используют в качестве тарана Украину. Оказывая Киеву военную поддержку, США хотят «подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению». Но эти планы бесперспективны, о чем говорят результаты СВО. Только за последние четыре месяца ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Никаких тактически значимых успехов не достигнуто.