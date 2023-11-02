Блинкен отправится в турне по странам Ближнего Востока и Азии

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости. Дипломат планирует посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Первой остановкой Блинкена станет Тель-Авив, где он заявит о поддержке Соединенных Штатов «в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом».

Также Блинкен обсудит с израильскими должностными лицами меры по освобождению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. Затем госсекретарь США отправится в Амман, где планирует обсудить «неотложные механизмы прекращения насилия» в Газе и меры по снижению напряженности в регионе. В Токио, Сеуле и Нью-Дели Блинкен поднимет вопрос о совместных усилиях по поддержанию открытости и безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

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