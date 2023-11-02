Блинкен 2-10 ноября посетит Израиль, Иорданию, Японию, Республику Корея и Индию

. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента.Как следует из документа, в Тель-Авиве Блинкен намерен заявить о поддержке со стороны США права Израиля на самозащиту от терроризма, а также обсудить усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

В Токио Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран Группы семи, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром иностранных дел страны Ёко Камикавой. В Сеуле госсекретарь США встретится с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и главой МИД Пак Чином. После этого Блинкен отправится в Нью-Дели, где вместе с министром обороны США Ллойдом Остином они обсудят ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе с индийскими коллегами в формате "2+2".

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Блинкен ранее посетил Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет. Кроме того, 18 октября с однодневным экстренным визитом Израиль посетил президент США Джо Байден. headtopics.com

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