Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Украинские военные столкнулись с нашествием грызунов, сообщает Telegram-канал «Соловьёв Live».Грызуны атакуют блиндажи и командные пункты Вооружённых сил Украины на передовой.

Мыши грызут всё, что находят. В частности, речь идёт о рюкзаках, берцах, ремнях и гаджетах украинских бойцов.«Поля являются их естественной средой обитания. На место одного убитого грызуна приходят трое новых», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что раненые бойцы Вооружённых сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно лечить с помощью антибиотиков. По словам медиков, пациенты заражались в больницах и в местах пребывания украинских беженцев. headtopics.com

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