утверждали, что ЕС может представить 12-й пакет в первой половине октября. Тогда же говорилось, что Брюссель может дать добро на передачу Украине арестованных активов российского Центробанка. Второе обещанное новшество — санкции против атомной отрасли России.Мы думаем, что санкционный пакет на протяжении еще двух недель будет формироваться, в середине ноября будет утверждаться странами-членами.
Тогда уже стало понятно, что уже введенные блоки санкций не только не оказали пресловутого разрушительного влияния на нашу экономику, но и обострили внутриевропейские проблемы. Впрочем, брюссельские бюрократы явно желают добиться выхода 12-й серии антироссийских мер любой ценой.Некоторым членам ЕС уже утверждённые наказания кажутся недостаточными — традиционно в роли «ястребов» выступают прибалтийские страны и Польша.
Если санкционная политика причиняет больший вред тем, кто ее вводит, чем тем, против кого она направлена, то в чем смысл ее продолжать?: Братислава, чьи две АЭС нуждаются в российском топливе, заявила, что не поддержит новые антироссийские санкции Евросоюза, если они будут касаться атомной сферы.Есть предложения, которые говорят, что в 12-м пакете могут быть вещи, касающиеся атома. headtopics.com
Кроме того, надо учесть, что введение каких-то дополнительных ограничений в отношении России не стоит главной целью общего одобрения Евросоюзом 12-го пакета санкций. Брюссель не может не принять новые ограничительные меры (пусть даже и более символические), потому что признание раскола мнений в Европе будет означать для ЕС наличие глубочайших внутренних проблем.Главная задача этого пакета санкций — демонстрация политического единства.