Бизнес на чужой доброте: в московском метро задержали банду попрошаек

Семерых человек, собирающих деньги с пассажиров метро, задержали в Москве. Они «промышляли» на нескольких станциях Кольцевой линии.

Попрошайки подходили к пассажирам и просили одолжить денег на билет на поезд, чтобы добраться домой. После они обещали вернуть всю сумму переводом на карту. А чтобы вызвать жалость и расположение, они прилично одевались, брали с собой чемодан и натирали глаза мазью, вызывающей слезы.

Как правило, пассажиры переводили аферистам от трех до шести тысяч рублей, а те после этого переставали выходить на связь. Таким образом за один день банда могла совершить до двадцати мошенничеств.