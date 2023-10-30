Бетина Попова: «ФФКР создает условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый ЧМ организован так, как у нас»

) создает условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый чемпионат мира организован так, как у нас. Не везде такие призовые поощрения, какие мы имеем.

Олег Васильев о переходах спортсменов: «Патриотизм – вещь хорошая и нужная. Но по пути наверх жизнь непростая, а на вершине всего одно место» Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что»

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ЦАХАЛ: цели военных действий в Газе требуют наземной операцииГлава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что у наземной операции в секторе Газа нет альтернативы, так как иным способом достичь целей ЦАХАЛ невозможно Прочитайте больше ⮕

Рыбакина об итоговом турнире: «С учетом того, насколько тут ветрено, будет непросто показывать хороший теннис»Его построили в последний момент, так что у теннисисток не было возможности на нем потренироваться. Прочитайте больше ⮕

Посол Израиля в РФ: прямых переговоров между ХАМАС и Израилем быть не можетУ израильской стороны нет информации о состоянии людей, находящихся в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Мойзес: «Краснодар» — лидер не из пустого места. У них хорошая игровая стратегияЗащитник московского ЦСКА Мойзес заявил, что «Краснодар» — лидер не из пустого места, так как у них хорошая игровая стратегия. Прочитайте больше ⮕

В Европе фанаты закидали команду камнями и сорвали матч. На окровавленное лицо тренера жутко смотретьИз-за беспорядков «Марсель» и «Лион» на поле так и не встретились. Прочитайте больше ⮕