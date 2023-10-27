Беспилотники нанесли удары по базе США у месторождения нефти в Сирии

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Как сообщил телеканалВС США уничтожили два дрона-камикадзе в Сирии

Других подробностей телеканал не приводит. По его информации, беспилотники также нанесли удары по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке, которым пользуются американские силы, дислоцированные в Сирии.

Ответственность за эти нападения взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). headtopics.com

24 октября шиитские бойцы атаковали базу США и западной коалиции в пограничном городе Эт-Танф, а также находящийся в ее окрестностях лагерь беженцев Эр-Рукбан. 26 октября подвергалась атаке авиабаза в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии и лагерь американских военнослужащих возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Шиитские бойцы утверждают, что их беспилотники поразили все наземные цели.

Представитель "Исламского сопротивления Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и направили свои удары по американским базам, чтобы оказать им поддержку". headtopics.com

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