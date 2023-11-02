Бернольди рассказал о сообщении Шумахера после памятного Гран-при Монако сезона-2001

«Меня вызвали на пресс-конференцию с Дэвидом, Михаэлем и Жаком . Я сижу и помню, что первый вопрос был Энрике Бернольди, и я думаю: «Я рядом с Михаэлем Шумахером, Дэвидом Култхардом, Жаком Вильнёвом, зачем выбирать меня для вопросов?».

Вопрос был, о Монако и Михаэль выхватил микрофон и не позволил мне ответить, сказав: «Заканчивайте, ребята, он сделал то, что должен был, и я надеюсь, что если он вновь окажется в такой ситуации, он повторит, что сделал». Я получил от него сообщение в ночь после гонки в Монако, в котором говорилось, что я поступил абсолютно правильно», — сказал Бернольди в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.

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