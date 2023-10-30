Берислав Херсонской области остался без электричества

Глава подчиненной украинским властям Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в публикации в своем телеграм-канале заявил, что в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области оказался поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего город оказался обесточен.

Публикация Прокудина гласит, что по состоянию на текущий момент Берислав остался без электроснабжения. Глава Херсонской ОВА утверждает, что специалисты в настоящее время занимаются установлением степени повреждения критического объекта.

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