Беременная актриса доктор Прия умерла от внезапной остановки сердца

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва.

Находившаяся на восьмом месяце беременности индийская актриса, известная как доктор Прия, умерла от внезапной остановки сердца. Об этом пишет местное издание India Today.

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