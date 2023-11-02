Беременная актриса доктор Прия умерла в 35 лет

, скончалась от сердечного приступа в возрасте 35 лет. Женщина находилась на восьмом месяце беременности. Об этом 2 ноября сообщило издание со«Ещё одна неожиданная смерть в индустрии малаяламского телевидения. Вчера доктор Прия умерла от остановки сердца. Она была на восьмом месяце беременности»,Сатья отметил, что ребёнок актрисы, которого смогли спасти врачи, сейчас находится в отделении интенсивной терапии, и добавил, что у неё не было каких-либо других проблем со здоровьем.

Доктор Прия была врачом по профессии и популярной телезвездой. Она работала в больнице PRS в Тируванантапураме и на время беременности взяла перерыв в актёрской карьере.

Известная индийская актриса скончалась на восьмом месяце беременностиНа восьмом месяце беременности в возрасте 34 лет умерла индийская актриса, известная как доктор Прия Прочитайте больше ⮕

Актриса умерла в 35 лет на восьмом месяце беременностиАктриса из Индии, известная как доктор Прия, умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности из-за сердечного приступа. Об этом сообщает India Today . Прочитайте больше ⮕

Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременностиАктриса, известная как доктор Прия, умерла от остановки сердца на восьмом месяце беременности, сообщает India Today. Прочитайте больше ⮕

Беременная актриса доктор Прия умерла от внезапной остановки сердцаВрачам удалось спасти ее ребенка. Прочитайте больше ⮕

Индийская актриса доктор Прия умерла на 8 месяце беременностиИндийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась в возрасте 34 лет. Отмечается, что артистка умерла, находясь на восьмом месяце беременности, новорожденного ребенка удалось спасти. Причиной смерти доктора Прии стал сердечный приступ. У актрисы остались мать и супруг. Прочитайте больше ⮕

Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременностиЕй было 35 лет. Прочитайте больше ⮕