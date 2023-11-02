Беллингем о футболке «Реала»: «Когда она на тебе, ты практически чувствуешь себя в костюме супергероя. Это привилегия, честь»

– Я немного нервничаk. Звезды никогда по-настоящему не производили на меня впечатления. Но когда nы приезжаеim сюда и видиim, чего они достигли, трудно не сказать: «Вау, это вершина футбола».

– А что почувствовал, когда впервые надел белую футболку и вышел на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу»? Коллимор о Беллингеме: «Он может превзойти Лэмпарда, Джеррарда и Гаскойна. У него должно быть 20 трофеев к Евро-2028, если он не выиграет его с капитанской повязкой, я буду разочарован»

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