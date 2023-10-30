Башич: возможно, останусь в России до конца карьеры. Я здесь кайфую

21-летний полузащитник «Оренбурга»«У меня разные мечты, но вообще в России я себя чувствую отлично. Здесь великолепные поля, новые стадионы. Я помню, какие плохие поля и арены в Боснии, и реально кайфую в России. Здесь, выходя на газон, чувствуешь, что ты футболист. Возможно, я останусь в России до конца карьеры — не стал бы этого исключать. Жизнь покажет», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Башич присоединился к «Оренбургу» летом 2022 года. Ранее он выступал за боснийский клуб «Зриньски». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей за оренбуржскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Оренбург» после 13 туров российского первенства занимает 14-е место в турнирной таблице.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Башич: возможно, останусь в России до конца карьеры, я здесь кайфую21-летний полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что может провести в Россию всю карьеру. Прочитайте больше ⮕

Полузащитник «Оренбурга» Башич: на жизнь хватает тысячи евро в месяцПолузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что тратит в среднем тысячу евро в месяц. Прочитайте больше ⮕

Смолов: до конца года «Динамо» важно набрать максимум очковНападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о целях команды до конца первой части чемпионата России. Прочитайте больше ⮕

«Авангард» хочет взять Чинахова в аренду у «Коламбуса» до конца сезона («СЭ»)Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона. Прочитайте больше ⮕

Шуми Бабаев: «Авангард» хочет вернуть Чинахова в аренду, но переговоров с «Коламбусом» не ведется»Ранее появилась информация, что омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона. Прочитайте больше ⮕

Хавбек «Оренбурга» Башич: не думаю о получении российского паспорта21-летний полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что не собирается получать российский паспорт. Прочитайте больше ⮕